(FOTO) ‘BIT ĆEŠ INSPIRACIJA GENERACIJAMA’ Ronaldo se uslikao u novom dresu, odmah se oduševio

Cristiano Ronaldo sada je i službeno u novom klubu. Nakon što je u drugoj polovici studenog napustio Manchester United objavom da je dogovoren razlaz, slavni Portugalac predstavljen je u Saudijskoj Arabiji, u tamošnjem Al-Nassru, gdje bi trebao provesti naredne dvije i pol sezone, s ugovorom do 2025. godine.

O potpisu ugovora smo već pisali, a službena potvrda stigla je klupskom objavom u kojem se Ronalda silno hvali zbog ovog poteza.

“Piše se povijest. Ovo je potpis koji ne samo da će inspirirati naš klub za dolazak do još više uspjeha, nego će biti inspiracija našoj ligi, našoj naciji i budućim generacijama, dječacima i djevojčicama, da postignu najviše što mogu”, stoji u objavi Al-Nassra.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

Raduju se u saudijskom klubu, a veseli se i Ronaldo, čije je riječi s predstavljanja približio poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

“Presretan sam zbog novog iskustva u drugačijoj ligi i drugačijoj zemlji. Vizija koju ima Al-Nassr je jako inspirirajuća”, rekao je Portugalac.

“Vrlo sam uzbuđen što ću se pridružiti svojim suigračima i pomoći momčadi u postizanju novih uspjeha”, dodala je 37-godišnja nogometna zvijezda.

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “I’m thrilled for a new experience in a different league and a different country, the vision that Al Nassr has is very inspiring”. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

“I’m very excited to join my teammates, and to help the team to achieve more success”. pic.twitter.com/MYaeO6rr4Z

