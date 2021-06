(FOTO) ANDREJ KRAMARIĆ ILI FILMSKA ZVIJEZDA? Zanimljivom fotomontažom zahvalili su hrvatskom ‘asu’

Andrej Kramarić je ovu sezonu za njemački Hoffenheim odigrao fenomenalno. U protekloj sezoni zabio je čak 20 golova što nije uspio još nijedan Hrvat, pa čak ni Mario Mandžukić kada je igrao za Bayern Munchen.

Valja napomenuti da je ‘Krama’ najbolji strijelac u povijesti Hoffenheima s 95 golova u 184 utakmice.

Još jedna zanimljivost je ta da su iza Kramarića na vječnoj listi Hoffenheimovih strijelaca još dva Balkanca. Sejad Salihović drugi je najbolji strijelac sa 67 golova, a treći je Vedad ‘Vedator’ Ibišević s 54 pogotka.

Kako bi pokazali koliko im naš Andrej znači, njemački klub iz Sinsheima objavio je zanimljivu fotografiju na svoj službeni Twitter profil.

Naime, Kramarićevu glavu montirali su na tijelo Willa Smitha iz filma ‘I am a legend’ uz natpis: “Ovo je rezime naše sezone”. Dodali su i hashtag G.O.A.T što znači Greatest of all time ili u prijevodu, najbolji svih vremena.

Evo kako izgleda ova nadasve zanimljiva objava:

#TSG in Film 🎬

This is our review of an extraordinary season – with a wink or two 😉









Part 1 ➡️ The #TSGoat 🐐 pic.twitter.com/BHERSz7TKL

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) June 23, 2021