(FOTO) AFERA NAJVEĆE ZVIJEZDE ENGLESKOG NOGOMETA: Opio se, onesvijestio pa ga morali nositi s bazena

Veznjak Tottenhama i i jedna od najvećih zvijezda engleske reprezentacije Dele Alli (23) odmara se od sjajne sezone i nastupa u finalu Lige prvaka, na grčkom Mikonosu s djevojkom Ruby Mae.

Mikonos je prekrasan, ali je preko dana zaista vruće i temperatura ide preko 33 stupnjeva Celzijevih. Međutim, Alli je odlučio preko dana piti alkohol iako je pio i večer prije na Rubyjnu rođendanu pa je upitno je li se uopće otrijeznio. U očiglednom nedostatsku iskustva kada je u pitanju tulumarenje, Alli je nastavio s opijanjem i dan nakon zabave, a to mu se vrlo brzo obilo o glavu.

U jednom je trenutku Allija pokušala probuditi Ruby, misleći da je valjda zaspao uz bazen, ali neugodno se iznenadila. Dele je kolabirao od alkohola i vrućine. Isprva je mislila da se šali, ali onda je brzo pozvala osiguranje da ga odnesu s bazena u sobu.

