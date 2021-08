FILMSKA PRIČA VATRENOG: Igrao je i za ‘crkavicu’, a sada potpisuje za velikana

Josip Juranović uskoro će staviti potpis na petogodišnji ugovor s Celticom, a još je samo preostalo ishoditi potrebne dozvole koje su obavezne kada je riječ o transferu igrača izvan Škotske u tamošnju ligu, no to je puka formalnost.

Prije Juranovića za Celtic su već potpisali Osaze Urhoghide, Liam Shaw, Liel Abada, Joe Hart, James McCarthy, Carl Starfelt i Kyogo Furuhashi, a po dogovoru menadžer Celtica je izjavio:

“Zadovoljni smo što dovodimo Josipa u klub i sigurni smo da će biti izvrstan dodatak našoj momčadi. Kao što sam već rekao, svi u klubu su naporno radili u ovom prijelaznom roku i napravili smo dobar posao. Zaista mi je zadovoljstvo što smo doveli Josipa. Pred nama je puno izazova i Josip će nam donijeti dodatnu kvalitetu i širinu. Zaista se veselim suradnji s njim”, poručio je menadžer Celtica Ange Postecoglou.

Filmska priča

Juranović je u Hajduk stigao 2018 godine kao veznjak velikog radijusa kretanja, ali u Hajduku nisu imali novaca za transfer pa je mladić iz Dubrave dobio ugovor od pet tisuća kuna.

U međuvremenu Juranović je bio kapetan Bilih, otišao u Poljsku u Legiju, gdje se igrački do kraja afirmirao na desnom boku, i stigao do reprezentacije i nastupa na Euru.

Kao kruna svog dosadašnjeg rada stigao je transfer u Celtic koji ga je platio 3 milijuna eura, a 10% od transfera pripada Hajduku.

