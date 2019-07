FILHO, ODE KUĆA! Bivšem Vatrenom i Mamićevu intimusu sjela ovrha na vilu, prodao je hercegovačkom ‘kralju mesa’

Autor: Dnevno.hr

Život nogometaša, posebice onog kvalitetnog, počesto izgleda mnogo ružičastije u očima javnosti nego što zapravo jest. Iza blještavila, glamura i “natjerivanja lopte” na najvećim stadionima svijeta zna se kriti i ona druga strana. Neki kockaju, neki usto još i konzumiraju raznorazne pripravke na bazi alkohola, duhana ili droge… A neki su dužni i platiti porez.

Znamo da je Jorge Cruz Campos, svima poznatiji kao Sammir, znao zaviriti u dno čašice, a svojedobno je osvanuo i na listi poreznih dužnika. Nova je vijest da mu je država uzela vilu u Demerju, odnosno da mu je na istu “sjela” ovrha zbog neplaćenih dugovanja.

Dužan je Sammir 1,5 milijuna kuna pa je krenula provedba ovrhe koja je, kako doznaje list 24 sata, objavljena na oglasnoj ploči zagrebačkog suda. Sammirovih milijun i pol kuna poreznog duga nastalo je dok je bio igrač Dinama, što je bio u dva navrata.

Manji, ali za ovu priču važniji dio je da je ostao dužan i 115.727 kuna poreza na promet nekretninama. On se plaća u iznosu od pet posto vrijednosti nekretnine, a očito je nastao jer je u veljači 2017. godine kupio veliku obiteljsku kuću u Demerju, nedaleko od Zagreba. S obzirom na iznos poreza na nekretnine, to znači da je kuću platio oko 2,3 milijuna kuna. Inače se porez mora podmiriti u roku od 15 dana od rješenja. Ali Sammir, iako je očito plivao u novcu, nije ga platio. Ali zato je platio izgradnju bazena.

Naime, kako je vidljivo na satelitskim kartama, vilu je kupio bez bazena, a do lipnja 2017. izgradio ga je u dvorištu. Kuću će navodno prodati unuku hercegovačkog “kralja mesa”, Stipi Lijanoviću. On će riješiti dug, kako je otkrio i u telefonskom razgovoru za 24 sata.

“Ja sam njemu dao svoju kuću i nešto novca, a on meni ovu kuću. No, a obzirom na dugovanje za porez, s čime sam bio upoznat, to nismo još realizirali pa moja kuća i dalje glasi na mene, a njegova na njega. Doći će krajem ove ili početkom iduće godine pa ćemo to riješiti papirnato. Koliko znam, porez bi trebao riješiti Dinamo, a u najgoroj varijanti ja ću platiti dug pa mu odbiti od cijene”, kaže Lijanović.