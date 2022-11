FIFA ŠOU U KATRU: Šef za medije ‘izašao iz ormara’, predsjednik kritičare SP-a nazvao licemjerima

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i Bryan Swanson šef za medije krovne svjetske nogometne organizacije prije otvaranja Svjetskog prvenstva u Katru imali su pravi šou na zadnjoj pressici prije otvaranja.

Izgleda kako se sve nakupilo u FIFA-inom dvojicu, koji je imao potrebu zdušno braniti Svjetsko prvenstvo i razne afere koje se spominju oko istog.

Katar je nasljedna monarhija s apsolutnom vlašću emira. Šef države je monarh (emir) u kojem leži sva vlast u državi. On imenuje, uglavnom iz obiteljskoga kruga, sve državne organe i provodi takozvani šerijatski zakon.

U državu s takvim sistemom od danas pa do 18. prosinca pohodit će navijači iz cijelog svijeta, kojima je većinom takav način vladavine i uređenja države nepoznat, a Katarani neće prezati od provedbe njihovih zakona nad ‘zapadnjacima.

Kritičari su licemjeri

Tako je veliki demokrat Infantino, koji je jedini kandidat na predstojećim izborima za predsjednika FIFA-e i ujedno je nastanjen u Katru opalio po kritičarima Svjetskog prvenstva nazvavši ih licemjerima.

“Oni koji kritiziraju Svjetsko prvenstvo su licemjeri, ovo što se trenutno događa stvarno je nepravedno”, izjavio je Infantino pa nastavio svoje jednosatno izlaganje:

“Čuli smo puno, puno lekcija od nekih Europljana i zapadnog svijeta. Mislim da bismo se za ono što smo mi Europljani radili zadnjih 3000 godina trebali ispričavati narednih 3000 godina. Tek tad bismo mogli početi dijeliti moralne lekcije ljudima”, nastavio je Švicarac pa objasnio njegov težak život od djetinjstva i kako se osjeća:

“Danas se osjećam kao Kataranin, danas se osjećam kao Arap. Danas se osjećam kao Afrikanac, danas se osjećam kao gej, kao hendikepirana osoba. Danas se osjećam kao radnik migrant. Naravno da nisam Katarac, niti Arap niti Afrikanac, nisam ni gej ni hendikepiran. Ali tako se osjećam jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji. Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus sam bio Talijan. Zamislite?! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati. Počnite nešto raditi da se to promijeni”, nastavio je predsjednik FIFA-e, koji je i zaključio kako navijači mogu bez pive tri sata.

This is grotesque. FIFA head of comms Bryan Swanson having to use his own sexuality to justify the World Cup being held in Qatar. Utterly reprehensible from FIFA. https://t.co/39fekhYttc

— David McDonnell (@DiscoMirror) November 19, 2022