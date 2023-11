FIFA se ‘opasno zaigrala’: Hrvatska do Svjetskog prvenstva može preko Srbije i BiH

Kada smo saznali kvalifikacijsku skupinu za EURO u Njemačkoj pomislili smo lako ćemo. Međutim, ne bi vatreni bili dostojni sebi da su to bez stresa prošli.

No prošli su i sada već gledamo karte za Njemačku. Zanimljiva je činjenica da smo u dvomeču s Walesom izvukli tek bod, ali svejedno završili ispred njih.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. bit će znatno drugačije. Podsjetimo, Mundijal će se održati u Meksiku, SAD-u i Kanadi, a po prvi put će na njemu sudjelovati 48 ekipa.

Umjesto devet ili deset kvalifikacijskih skupina s po pet ili šest reprezentacija, Europa će sada imati čak 12 grupa s po četiri ili pet reprezentacija. I tu tek kreće zanimljivost.

Umjesto da njene skupine prolaze samo pobjednici, kao što je sada slučaj, u jesen iduće godine će dalje ići prve dvije reprezentacije. One će se u ožujku 2025. boriti za Final Four. Reprezentacije koje to uspiju bit će u skupinama sa samo četiri selekcije i kompletne kvalifikacije za SP odigrat će za samo dva i pol mjeseca.

Igrat će po dvije utakmice u rujnu, listopadu i studenome. Ostali će igrati kao i do sada, i u ožujku i u lipnju iduće godine. Na SP će se plasirati pobjednici svih 12 skupina, a drugoplasirani će u dodatne kvalifikacije, gdje će biti i četiri najbolje rangirane reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno plasirale. Njih 16 će se kroz četiri mini turnira u ožujku 2026. boriti za još četiri mjesta za SP.

How the pots for WC 2026 qualifiers would look like if Nov 2023 FIFA ranking was used.

Pot 1: 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇳🇱🇵🇹🇪🇸🇮🇹🇭🇷🇩🇪🇨🇭🇩🇰🇺🇦

Pot 2: 🇦🇹🇸🇪🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇱🇷🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇹🇷🇨🇿🇷🇴🇳🇴🇸🇰

Pot 3: 🇬🇷🇸🇮🇫🇮🇮🇪🇦🇱🇲🇰🇧🇦🇲🇪🇮🇸🇬🇧🇮🇱🇬🇪

Pot 4: 🇧🇬🇱🇺🇦🇲🇧🇾🇰🇿🇽🇰🇦🇿🇪🇪🇨🇾🇫🇴🇱🇻🇱🇹

Pot 5: 🇲🇩🇦🇩🇲🇹🇬🇮🇱🇮🇸🇲









Only group winners qualify directly.

🧵

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 23, 2023