FIFA SE NAKLONILA HRVATIMA! Otkrili su nevjerojatan podatak i sve zadivili

Kako svi mi to volimo reći i tisuću puta ponoviti, Hrvatska je nevjerojatno čudo, koja iz zemlje od manje od četiri milijuna stanovnika, ima tri medalje sa šest Svjetskih prvenstava na kojima je nastupala.

Takvo ostvarenje ima još samo par reprezentacija, a Hrvatska ima 50 posto uspješnosti na Svjetskim prvenstvima, što se tiče osvajanja medalja na smotri najboljih reprezentacija svijeta.

Nakon što su Gvardiol i Oršić apsolvirali Maroko, uspjesima Vatrenih odala je počast i krovna nogometna organizacija FIFA.

1998 🥉 2018 🥈 2022 🥉

Croatia 🇭🇷 adds another medal to their collection!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022