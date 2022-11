FIFA OTVORILA POSTUPAK PROTIV HRVATSKE: Nisu dobre vijesti, Vatrenima prijeti velika kazna, evo o čemu se radi!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Međunarodna nogometna federacija otvorila je disciplinski postupak protiv hrvatske reprezentacije zbog ponašanja navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Kataru protiv Kanade, tvrdi agencija AP. Podsjetimo, hrvatski navijači vrijeđali su kanadskog golmana srpskih korijena u utakmici 2. kola Svjetskog prvenstva, u kojoj je Hrvatska pobijedila Kanadu 4:1. Na tribinama je osvanuo plakat uvredljivog sadržaja, a bilo je i uvredljivih povika.

Navijači su ga cijelo vrijeme provocirali i vrijeđali skandiranjem “Borjane, Turčine, napuši se kur*ine”, “Milane, Srbine, napuši se kur*ine”, “Žena ti je kur*a, Borjane”, “Borjane, ustašo”. Posebnu pažnju privukla je zastava John Deerea koju su razvili. Na njoj je pisalo “Knin 95”, a slogan tvrtke “Nothing runs like Deere” prepravili su tako da su umjesto zadnje riječi napisali “Borjan”.

John Deere je inače najpoznatija marka traktora na svijetu, a navedeno prijevozno sredstvo simbol je masovnog zbjega Srba tijekom akcije Oluja, kojom je Hrvatska 1995. godine oslobodila okupirana područja. U kolonama je u kolovozu te godine tzv. “Republiku Srpsku Krajinu” napustilo oko 200 tisuća Srba, među kojima i tada 7-godišnji Borjan.





Borjan odgovorio

“Pa to pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje. Hrvatskoj reprezentaciji bih želio sve najbolje, odigrali su odličnu utakmicu.”

Sve ove provokacije započele su kada je kapetan Crvene zvezde izjavio netočne isto tako i provokatorske izjave vezane uz Domovinski rat te Knin i Dalmaciju:

“Nisam rođen u Hrvatskoj. Rođen sam u Krajini, to je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina”.

Istodobno, njemačka reprezentacija dobila visoku kaznu zbog kršenja pravila na press konferenciji. Nijemci će morati platiti 10.150 eura jer su prekršili pravila na press konferenciji uoči utakmice sa Španjolskom. Prema Fifinim pravilima na susretu s medijima moraju biti trener i jedan od igrača, no pojavio se samo trener Hansi Flick.









U svakom slučaju vidjet ćemo kakva će kazna snaći HNS i Vatrene u ovom postupku, u svakom slučaju nisu dobre vijesti.

Također podsjećamo da je FIFA već ranije otvorila slučaj protiv Srpskog nogometnog saveza zbog sporne zastave u svlačionici i njihovog nepriznavanja Kosova