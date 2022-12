FIFA KAZNILA HRVATSKU I SRBIJU: Evo koliku su kaznu dobili Vatreni zbog Borjana

Disciplinska komisija FIFA-e kaznila je Hrvatski nogometni savez sa 50.000 švicarskih franaka zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Svjetskog prvenstva u Katru protiv Kanade.

Jedan dio navijača Hrvatske na toj utakmici vrijeđao kanadskog golmana Milana Borjana, a na tribinama se pojavio i plakat uvredljivog sadržaja.

Borjan je inače poznat po svojim izjavama o fantomskoj SAO Krajini, srpskoj Dalmaciji i oslobodilačkoj akciji Oluja.

Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan.

"Knin 95 – Nothing runs like Borjan."

Knin is Borjan's hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw Borjan and most Serbs from Croatia driven from their homes. pic.twitter.com/sH9JW9pOPD

