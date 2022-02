FIFA IZMISLILA ‘KAZNU’ ZA RUSE: Ovo je rijetke usrećilo, protivnici ostaju bijesni…

Autor: I.K.

Što će se dogoditi s nastupom ruske reprezentacije u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru, u koje je, podsjetimo, Ruse poslala Hrvatska? Nakon što su se pobunili Poljaci protiv kojih bi Rusi trebali igrati u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija, a potom su svoj glas ‘protiv’ dali Šveđani i Česi, reprezentacije na koje bi Rusija mogla u završnom kvalifikacijskom susretu, FIFA je reagirala vrlo blagom kaznom.

Odlučeno je da će se morati igrati na neutralnom terenu, a ne Rusiji, kako je prvotno bilo predviđeno, a pored toga, ruski reprezentativci će moći igrati bez isticanja nacionalnih obilježja, bez ruske zastave ili intoniranja himne u utakmicama dodatnih kvalifikacija. No, to rješenje nije naišlo na pozitivne reakcije protivnika.

Po sadašnjem stanju stvari, Rusija bi smjela igrati u završnici kvalifikacija čija je polufinalna utakmica zakazana za 24. ožujka, a finale je na rasporedu pet dana kasnije. Ipak, s obzirom na protivljenje protivnika, upitno je kako će te kvalifikacije izgledati.

Ne žele s Rusijom

Protivljenje susretu s Rusima postoji među nacionalnim savezima i u reprezentacijama koje bi se s ruskom momčadi trebale susresti u završnici kvalifikacija za SP, ali otpor tome da bi Rusi smjeli igrati postoji i drugdje u Europi, primjerice, u Francuskoj i Engleskoj. FIFA je ipak, unatoč tome, donijela odluku koja je prilično blago ‘zakačila’ Rusiju, što otvara mogućnost da se sve zakomplicira, ako se odluka ne promijeni.

U slučaju da Poljaci zaista ne bi zaigrali, moglo bi se dogoditi da Rusija prođe dalje bez borbe, a potom, ako bi nakon susreta Švedske i Češke otpao i finalni protivnik, došlo bi se do situacije da Rusi bez borbe stignu i do SP-a, s obzirom na to da protivničke reprezentacije nisu htjele igrati protiv njih.

FIFA ostaje na potezu

FIFA za sada nije reagirala na način da spriječi odustajanje ruskih protivnika od kvalifikacijskog susreta s njima, što se moglo izvesti izbacivanjem Rusije iz dodatnih kvalifikacija. Naredni tjedni dat će odgovor hoće li krovna svjetska nogometna organizacija ostati čvrsta u takvoj odluci ili će ipak reagirati i žešće, s izbacivanjem Rusa iz konkurencije za SP uoči utakmica u drugoj polovici ožujka.