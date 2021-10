FAVORIT ZA NOVOG TRENERA HAJDUKA! Dobio ‘cipelu’ nakon kiksa protiv Zvezde, evo što kaže o dolasku u Split!

Hajduk je poražen od Šibenika u dalmatinskom derbiju i čini se je polako vrijeme za promjene u splitskom klubu. Jens Gustafsson je po mnogima ponovno pogriješio slaganjem taktike za Šibenik, a jedno se ime posebno spominje kao njegov nasljednik.

Predsjednik Jakobušič i sportski direktor Nikoličius pod pritiskom su navijača da zamijene Šveđanina na klupi, a od dosta kandidata, jedno se ime ističe. Riječ je o nekadašnjem treneru Gorice i Ludogoreca Valdasu Dambrauskasu.

44-godišnji Litavac s Goricom je igrao sjajan, ‘atomski’ nogomet, a posebno se pamte pobjede nad Osijekom 4:1 i Hajdukom 4:2 na Poljudu.

Nakon toga Dambrauskas odlazi u bugarski Lugodorec s kojim je osvojio naslov prvaka, da bi ga u play-offu Lige prvaka eliminirao Malmo. U skupini Europske lige remizirali su s danskim Midtjyllandom, a potom su poraženi od Crvene zvezde na domaćem terenu 1:0. Nakon toga uslijedio je otkaz bivšem strategu Gorice, na opće čuđenje mnogih.

OFFICIAL: Today Bulgarian champions Ludogorets have finally reached an official agreement to end the contract of Valdas Dambrauskas and he’s no longer their coach pic.twitter.com/4FUNYF7UOu

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) October 12, 2021