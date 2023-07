Fabrizio Romano tvrdi: Dinamo prodao Dominika Livakovića u Tursku

Poznati talijanski novinar i jedan od najpouzdanijih stručnjaka što se tiče transfera Fabrizio Romano, tvrdi kako je sve dogovoreno za prelazak Dominika Livakovića u Fenerbahče.

“Dominik Livaković u Fenerbahče, idemo! Dogovor je postignut između klubova za devet milijuna eura odštete. Osobni uvjeti dogovoreni, čeka se na razmijenu dokumentacije i gotov posao”, tvrdi Romano na svom Twitteru.

Ako je tome tako, Dominik Livaković se oprostio od Dinama zadnjim nastupom u hrvatskom Superkupu nakon osam godina u modrom dresu.

Dominik Livaković to Fenerbahçe, here we go! Deal sealed between clubs with Dinamo Zagreb for €9m 🟡🔵🇭🇷

Personal terms agreed, just waiting to exchange documents then deal done.

🆕🛩️ Becão arrives today in Istanbul to sign the contract while Dušan Tadic is already there. pic.twitter.com/kKH5Bh8K2O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2023