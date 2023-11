Evo zašto je Joško Gvardiol najskuplji branič svijeta

Pep Guardiola jako je dobro znao zašto je Joška Gvardiola platio 90 milijuna eura i time ga promovirao u najskupljeg braniča svijeta.

Jedan podatak koji je donijela platforma ‘WhoScored’, koja se bavi detaljnim statistikama igrača, zorno pokazuje koliko je Gvardiol dominantan na svojoj poziciji već dvije godine.

Joško je u do sad skupio 103 nastupa u prvenstvima, najviše za RB Leipzig, njih 59, u HNL-u Gvardiol je odradio 36 utakmica, dok je za City u Premiershipu zaigrao sam puta.

Neprelazan

‘WhoScored’ je tako donijela frapantan podatak kako Gvardiol nije napravio pogrešku koja je dovela do gola suparnika od početka sezone 2021./22.m odnosno Vatreni nije pogriješio na štetu svoje momčadi u 67 uzastopnih utakmica.

