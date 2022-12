EVO ZAŠTO JE ENGLESKI REPREZENTATIVAC POHITAO KUĆI: Nije mogao ni sanjati da će mu se to dogoditi

Cijela Engleska, ali i nogometna javnost, ostala je iznenađena kada je pred utakmicu protiv Senegala u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru, ostala bez igrača iz prve postave.

Raheem Sterling je morao hitno kući zbog obiteljskih problema,objavili su pred utakmicu iz tabora Gordog Albiona, a sada se saznalo kakvi su problemi zapravo zadesili englesku zvijezdu.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

Kako se doznaje u dom Raheema Sterlinga provalili su naoružani lopovi i pokrali su skoro sve stvari od nogometaša, a da stvar bude gora, u kući su bili i njegovi rođaci.

Potpuni šok

Ono malo informacija što se ima govori kako su rođaci još uvijek u šoku i da su potpuno potreseni svime što se dogodilo. Navodno su lopovi uzeli gotovo sve vrijedno, uključujući i sav nakit.

#BREAKING: Armed thugs have broken into the London house of England football star, Raheem Sterling, and carried out a major robbery, UK law enforcement sources have said.









A host of valuables including jewellery were reportedly taken from the house.#Exclusive pic.twitter.com/GOAuKFC744

— Abka Fitz-Henley (@AbkaFitzHenley) December 4, 2022