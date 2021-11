EVO U KAKVOJ FORMI STIŽU VATRENI: Bivši ‘dinamovci’ briljirali, Stanišić odgledao utakmicu s klupe

Prije točno dva tjedna Zlatko Dalić je objavio popis igrača za posljednji, ključni kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine.

Vatreni 11. studenog gostuju na Malti (20.45), a tri dana kasnije na Poljud stiže konkurent za prvo mjesto u skupini te izravan prolazak na SP, Rusija (15.00).

Reprezentativno okupljanje na rasporedu je danas, nakon vikenda koji je bio pun zanimljivih ligaških dvoboja u kojima su ključne uloge igrali i hrvatski reprezentativci.

11. kolo njemačke Bundeslige obilježio je susret RB Leipziga i Borussije Dortmund, na suprotnim stranama našli su se mladi hrvatski defanzivci, Joško Gvardiol i Marin Pongračić.

Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu te bio asistent za vodeći pogodak domaće momčadi.

Dvoboj je završio pobjedom Leipziga (2:1), a Pongračić je na poluvremenu ostao u svlačionici, u igru je umjesto njega ušao Thorgan Hazard.

Ostali Hrvati u Bundesligi prošli vikend se nisu baš proslavili.

Andrej Kramarić je odigrao cijelu utakmicu u porazu Hoffenheima od Bochuma (2:0). Uspio je zaraditi tek žuti karton. Kartoniran je bio i Kristijan Jakić, no za razliku od Kramarićeve, njegova je momčad slavila protiv Greuther Furtha (1:2).

Josip Stanišić nije nastupio za Bayern.

Atalanta je slavila na gostovanju u Cagliariju (1:2), a naš Mario Pašalić je zabio za vodstvo Gasperinijeve momčadi u šestoj minuti.

