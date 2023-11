Evo tko su Hrvati koji su srušili veliku Barcelonu, a vodi ih slabo poznati hrvatski majstor

Prva ovotjedna večer u Ligi prvaka bila je jako uspješna za trojac s važnim ulogama u vođenju Šahtara iz Donecka. Trener Marino Pušić, njegov pomoćnik Mario Stanić i Šahtarov sportski direktor Darijo Srna slavili su pobjedu nad Barcelonom, a s tri boda do kojih su došli s 1:0 u ulozi domaćina u Hamburgu, ostali su u igri za prolazak dalje uoči posljednja dva kola u skupini u kojoj su i Porto te Antwerpen.

Bila je to velika pobjeda za ukrajinski klub, a do nje su došli igrajući s posebnom motivacijom. U Ukrajini se ratno stanje ne smiruje pa Šahtar s dodatnom strašću igra za ljude koji ih prate – i kojima želi donijeti veselje.

“Nažalost, zbog situacije u našoj zemlji stanje je sada takvo da se ovo naziva domaćom utakmicom, a to je za nas dodatno opterećenje. Puno putujemo, ponekad nam treba dan ili dva viška za oporavak”, opisao je Marino Pušić kako se živi u Ukrajini.

