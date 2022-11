EVO TKO ĆE PREDSTAVLJATI HRVATSKU NA SP-u: Dalić riješio posljednje upitnike, otpao jaki adut za golove

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavio je završni popis igrača koji odlaze na Svjetsko prvenstvo. Dalić je odabrao 26 hrvatskih reprezentativaca za put u Katar, razriješio je svoje glavne dvojbe, a idućeg tjedna slijedi okupljanje prije odlaska na prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije sljedeće srijede u Rijadu, tjedan dana prije nego Vatreni protiv Maroka započnu nastup na novom SP-u.

Izbornik je prije objave potpisa morao riješiti ‘gužvu’ u napadu, birajući koji su aduti najbolji u potrazi za golovima. Netko od jakih aduta morao je otpasti, a završni popis otkrio je odgovor na to pitanje.

Na popisu nema Antonija Mirka Čolaka, koji je ove sezone za Rangers zabio 14 golova, 11 u škotskom Premiershipu i tri u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Prednost su dobili drugi napadači, među njima i Osasunin Ante Budimir, koji je u španjolskom prvenstvu u ovosezonskim nastupima s po jednim golom i asistencijom.

Na popisu su golmani Dominik Livaković, Ivica Ivušić i Ivo Grbić, obrambeni igrači Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić i Josip Šutalo, vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Kristijan Jakić i Luka Sučić te napadački i krilni aduti Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić. Ante Budimir i Marko Livaja.

