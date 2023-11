Evo tko bi trebao nositi Modrićevu desetku sljedeće sezone u Realu

Ako je suditi po napisima iz Španjolske, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i dokapetan Real Madrida, Luka Modrić igra zadnju sezonu za Los Blancose.

Iako Real igra odlično ove sezone na krilima Juda Bellinghama, Kraljevski klub ima jednu veliku želju, koja se zove Kylian Mbappe, koji bi mogao Pariz zamijeniti Madridom.

Mbappeu na kraju sezone završava ugovor s PSG-om i svako malo ga se povezuje s Real Madridom, koji cijelo vrijeme negiraju kontakt s Francuzom.

Dobiva desetku

Tako El Chiringuito piše kako je izgledno da će Kylian Mbappe na ljeto kao slobodan igrač prijeći u Real i da će od hrvatskog veznjaka preuzeti broj 10.

.@As_TomasRoncero: “This time Mbappé is coming to Real Madrid. This is what is being talked about. He would have Modrić’s number 10 if the Croatian leaves.” pic.twitter.com/9kOh0DHdQn

— Madrid Universal (@MadridUniversal) November 4, 2023