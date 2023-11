Evo što su velikani svjetskog nogometa rekli o Luki Modriću

Karijera Luke Modrića uistinu je nogometna bajka, od dječaka izbjeglog iz vlastitog doma, do velikih svjetala svjetskih stadiona i 500 utakmica za najveći klub na svijetu Real iz Madrida.

Kako bi što dostojnije proslavili njegov 500 nastuo za Los Blancose, koji je Realu donio gostovanje kod Barcelone i pobjedu u El classicu 2:1, uz asistenciju Modrića za pobjenički gol Bellinghama, iz ‘The Athletica’ intervjuirali su ljude koji su utjecali na Lukinu karijeru.

Tako su o Modriću pričali Jose Mourinho, koji ga je doveo u Real Madird iz Tottenhama, gdje je Luki trener bio Herry Redknap pa Slaven Bilić, Ivan Rakitić i Peđa Mijatović.

Svaka čast

“Ponosan sam što sam se borio za Modrića u Real Madridu. U svojoj prvoj utakmici osvojio je svoju prvu medalju, Španjolski superkup protiv Barcelone 2012. 11 godina kasnije, 500 utakmica i medalja, medalja, medalja. Svaka čast, Luka”, rekao je Jose Mourinho.

“Kada sam otišao u Spurse, igrao je lijevo. Nisu mislili da je dovoljno jak da igra centralno u Engleskoj. Zamijenio sam ga nakon nekog vremena i više nikada nije igrao nigdje drugdje.

Neki od najvećih veznjaka koje smo vidjeli bili su mali momci – Billy Bremner i Johnny Giles u 1970-ima, nevjerojatni nogometaši. Paul Scholes je igrao centralno: nije bio veliki momak, ali je imao fantastičan nogometni mozak. I Luku sam vidio istog.”

Trebalo mu je malo vremena da se navikne, ali je imao jako težak život. Odrastao je za vrijeme rata u Jugoslaviji. Sjećam se da mi je rekao da se sa svojom mamom skriva ispod stepenica u podrumu. Bilo je to zastrašujuće razdoblje u njegovom životu, nije znao hoće li preživjeti”, rekao je o kapetanu Vatrenih Harry Redknap.

