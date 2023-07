Evo što su izjavili Riječani i Osječani nakon pobjeda: Tek smo na pola puta

Rijeka i Osijek došli su do minimalnih pobjeda protiv Dukagjinija i ZTE-a, a sve nas veseli što su naše momčadi ostvarile sve uvodne pobjede u europskim nastupima.

Osijek i Rijeka mogli su i s većim rezultatom poraziti protivnike, ali kako bi se reklo, pobjedi se ne gleda u zube, tako da smo sveukupno zadovoljni ovakvim raspletom stvari.

Iako sretni zbog pobjede, i jedni i drugi su svjesni da su tek na pola puta, predstoje uzvrati za tjedan dana, a rezultat od gola razlike ipak nije nemoguće sustići.

Nezadovoljni Jakirović

Rijeka je u Prištini bila bolja momčad, a trener Jakirović zamjerio je svojim igračima to nisu zabili više golova, kada su imali igrača više u polju.

“Mislim da smo više manje kontrolirali susret, da smo prvo poluvrijeme bili organizirani, stabilni i nismo im puno dopuštali. Imali smo i dva zicera preko Fruka i Obregona koja je onako, teže promašiti nego zabiti”, rekao je trener Rijeke i dodao:

“Za drugo poluvrijeme smo se dogovorili da nas ne kontriraju, što je jako važno jer smo vodili. A onda, kada smo dobili igrača više, kao da smo smanjili obrtaje. To ne volim, to mi se ne sviđa, hoću da igramo ozbiljno, da zabijemo još koji gol jer hoću da tako moja momčad igra”, govori Jakirović.

🇭🇷Underwhelming but solid night for the Croatian clubs. Osijek and Rijeka both taking 1-0 wins against 🇭🇺ZTE and 🇽🇰Dukagjini respectively.

Lot of work still to do in the second leg!









Ramon Mierez with the 90+4 winner for Osijek! pic.twitter.com/ZinDHSOHNB

— Ekstratime (@Ekstratime_) July 27, 2023