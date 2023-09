Evo što se događa s Kovačićem, prošli put je Hrvatskoj najednom otpao

Prošlo je gotovo tri tjedna otkako je Mateo Kovačić ispao iz konkurencije za nastup za Hrvatsku u utakmici protiv Latvije u Rijeci u kvalifikacijama za Euro 2024., nakon toga nije igrao ni protiv Armenije u Erevanu, a stanka se u međuvremenu produžila. Ipak, po vijestima iz Engleske, pauza se bliži kraju.

Kovačić je završio ‘izvan stroja’ za Vatrene i za Manchester City zbog ozljede leđa, no kako je najavio Pep Guardiola, u dres Cityja trebao bi se vratiti večeras.

Guardiolina momčad će se u zvučnoj utakmici 16-ine finala engleskog Liga kupa u gostima sresti s Newcastle Unitedom, sada i s Kovačićem u konkurenciji za nastup.

Trener Manchester Cityja najavio je da će Kovačić igrati, ali nije dao odgovor na pitanje koliku minutažu bi mogao imati 29-godišnji hrvatski reprezentativac.

Kovačićev povratak je sjajna vijest za njegov klub, ali i za Vatrene s obzirom na to da se bliži nastavak kvalifikacija za Euro, s ključnim utakmicama koje dolaze.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Mateo Kovacic will return for #ManCity against Newcastle, Pep Guardiola has confirmed. pic.twitter.com/RLLJTN2Jew

— City Report (@cityreport_) September 26, 2023