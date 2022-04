EVO ŠTO JE RAZBJESNILO VRSALJKA: Hrvatski reprezentativac želio je mir, sve su promijenile dvije reakcije

Šime Vrsaljko je nakon završetka utakmice njegovog Atletica i Manchester Cityja u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka bio jedan od sudionika sukoba o kojem se pričalo, s odjecima koji traju. Nakon što je sve krenulo na terenu, poslije isključenja Atleticovog Felipea u završnici susreta, hrvatski reprezentativac je u tunelu na odlasku prema svlačionicama poslije utakmice reagirao jako burno, a sada se zna i što ga je točno isprovociralo.

Po informaciji koju je za Hinu iznio Atleticov glasnogovornik, sve je krenulo nakon Vrsaljkovog poteza koji je bio mirotvoran. Hrvatski reprezentativac razdvajao je igrače obje momčadi u gužvi, a tada su ga odgurnula dvojica igrača Man Cityja, Kyle Walker i pričuvni golman Scott Carson, što je izazvalo reakciju koja je bila zabilježena kamerama.

Velike tenzije počele su na terenu. Na Atleticovoj strani je u njima u prvom planu bio Crnogorac Stefan Savić, a sve se nastavilo u tunelu dok su obje momčadi odlazile prema svlačionicama. O Vrsaljkovim razmiricama s Walkerom pričalo se odmah nakon utakmice, potom je zanimljiva postala i Carsonova uloga, no kako otkrivaju riječi Atleticovog glasnogovornika, nije ostalo samo na gestikulacijama pričuvnog golmana kluba iz Manchestera, već je došlo i do tjelesnog kontakta.

Ranije, razjašnjavanjem sukoba u kojem je sudjelovao Vrsaljko pozabavila se i španjolska Marca, s informacijom da je hrvatski reprezentativac reagirao nakon što je bio odgurnut Atleticov fizioterapeut David Lora. U tom slučaju, kao glavni krivac bio je označen Kyle Walker.

