EVO ŠTO JE PRETHODILO RUŽNOM INCIDENTU: ‘Je li sramota da nam Bilbija psuje mrtvu majku jer nema toplu vodu?’

Autor: Dnevno GIŠ

Jutros su regiju obišle snimke iz Trebinja, gdje su se poslije utakmice domaćeg Leotara i Zrinjskog iz Mostara, koja je završila 1:1, potukli predstavnici jednog i drugog tima, a u tuči je sudjelovao i trener gostiju Sergej Jakirović.

Incident se dogodio ispred stadiona Leotara, a što je prethodilo tuči, u kojoj je sudjelovalo više desetaka osoba te kasnijoj intervenciji policije, za Avaz je približio sam Jakirović.





Kako se doznaje, sve je počelo već na press konferenciji za novinare, kada je član stručnog stožera Leotara Srđan Kuljić poručio gostima:

“Sram vas bilo. Je li sramota da nam Bilbija psuje mrtvu majku jer nema toplu vodu”, a tenzije između dva kluba postoje i od prije, kako je rekao poslije Jakirović, koji je najavio kako će klub uskoro izdati priopćenje.

Tenzije u Trebinju

“Kada sam izašao iz autobusa kako bi poveo igrače, a u međuvremenu su im podijeljeni sendviči, Đoki (Milović, kapetan Leotara) sam rekao ‘što ti je, gotova stvar. Također sam ga podsjetio da me je vrijeđao i na prethodnom našem gostovanju, a on je odgovorio, ‘ja ću ovo, ja ću ono…‘. Kada sam mu došao blizu, on me odgurnuo, a kada su to vidjeli ovi moji, odmah su reagirali. Ponavljam, klub će izdati priopćenje. Nama može prići tko god hoće, i napasti nas”, reako je Jakirović o incidentu pa nastavio:

“Policija stoji kod svlačionica, a na parkingu nema nikoga. Policajci su došli poslije i pitaju ‘što je bilo?‘. Slične stvari nam se konstantno događaju u Trebinju, bar od kada sam je tu. Bitno je da su napravili screenshot, navodno kako nekoga ganjam. Ali dobro, neka se zabavljaju jedan dan. Činjenica je da je on (Milović) došao tamo i vrijeđao, prijetio. Bože sačuvaj. Ali dobro”, vidno uzbuđen je izjavio je trener Zrinjskog.