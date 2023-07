Evo što čeka hrvatske klubove u Europi: Vrijeme je za dugo čekani iskorak

Četverolist naših najjačih klubova SuperSport HNL-a, Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka kreću u svoje europske avanture, u kojima bi mogli lijepo povećati koeficijent HNL-a na UEFA-inoj ljestvici i naravno njihov klupski.

Dinamo čeka prvi okršaj kvalifikacija za skupinu Lige prvaka protiv Astane, u utorak na stadionu Maksimir od 20 sati, a u slučaju da prođu prvu prepreku, Modri će na AEK iz Atene.

Ako ne prođe Astanu, Dinamo će trećem krugu kvalifikacija Europske lige igrati protiv poraženog iz dvoboja Olimpija Ljubljana – Ludogorets, a klub koji prođe treći krug kvalifikacija za EL, ima osiguranu skupinu Konferencijske lige.

Dinamo ima polovičan start u sezonu, osvojio je Superkup protiv Hajduka, ali je tjedan dana nakon toga, u prvom kolu SuperSport HNL-a, izgubio od istog protivnika na Maksimiru.

Our opponents in the #UCL 3rd Qualifying Round ⚽️

Croatian titans GNK Dinamo Zagreb 🇭🇷 with World Cup standout Dominik Livakovic in goal 🔥

or FC Astana 🇰🇿 a young club with great domestic success in Kazakhstan looking to reach the Champions League for the 2nd time. pic.twitter.com/thEXtM7VdD

— AEK Insider (@AEKINSIDER) July 24, 2023