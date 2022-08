EVO NA KOGA ĆE DINAMO AKO PROĐE LUDOGOREC: Oba kluba moguće je proći

Saznali smo na koga će ići Dinamo iz Zagreba ako u dvije utakmice trećeg pretkola Lige prvaka prođe bugarski Ludogorec.

Loptice u Nyonu odlučile su da će Dinamo u play offu Lige prvaka igrati protiv pobjednika para između norveškog prvaka Bodø Glimta i litavskog Žalgirisa.

Modri su tako izbjegli su turskog prvaka Trabzonspora, koji bi sigurno bio veća prepreka do željene skupine Lige prvaka.

Treće pretkolo

Večeras od 19 sati i 45 minuta Dinamo izlazi na prvu od dvije utakmice trećeg pretkola protiv Ludogoreca, a najveći je trenutno upitnik hoće li startati Bruno Petković koji vuče ozljedu rebra još od Škofija.

Nakon što su sigurno čuli mogućeg protivnika na finalnoj stepenici prema Ligi prvaka, igrači Dinama sigurno će pokušati iskoristiti ovu priliku koja se rijetko pruža u ovoj fazi natjecanja.

Prve utakmice doigravanja za plasman u Ligu prvaka na rasporedu su 16. ili 17. kolovoza, a uzvrati tjedan dana kasnije.

If Žalgiris shock Europe again and beat Bodø/Glimt, they will face the winner of Ludogotets/GNK Dinamo Zagreb. pic.twitter.com/JTGscG6hOO

— MM Footy News (@mm_footynews) August 2, 2022