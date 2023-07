Evo koliko zarađuje Fabrizio Romano: Transfer guru pliva u lovi

Novinar kojeg najviše volimo pratiti zbog njegovih pravodobnih informacija o transferima, koji ponekad ipak nisu potpuno točni, kao u slučaju Joška Gvardiola, Fabrizio Romano, razvio je jednu sofisticiranu mrežu informacija, na kojima na kraju dobro zarađuje.

Romano se sportskim novinarstvom počeo baviti 2011. godine, sa smo 18 godina i vremenom se specijalizirao za transfere te je postao najtočniji izvor informacija u svojoj branši.

Talijan je mukotrpno radio kako bi stvorio mrežu informacija pa u doba kada su vijesti o transferima u žiži zanimanja javnosti, Romano na telefonu zna provesti i po 18 sati dnevno, a njegov ‘Here we go’, kada misli da je transfer gotov, postao je popularna fraza.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig 🔵🇭🇷

🚨 Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.

Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023