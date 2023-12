Evo koliko novca mogu zaraditi Hrvatska i Dalić na Euru

Europsko prvenstvu u Njemačkoj je za vratima, u subotu ćemo saznati s kojim će reprezentacijama Hrvatska biti u grupnoj fazi prvenstva, a UEFA je za natjecanje u 2024. godini spremila i izdašan novčani fond.

Kako smo već pisali Vatreni i Zlatko Dalić svojim velikim rezultatima zdušno pune blagajnu HNS-a, a u slučaju da se Hrvatska plasira u finale, doprinos u Dalićevoj eri za Kuću hrvatskog nogometa premašio bi 100 milijuna eura.

No vratimo se mi Euru, koji je na rasporedu od 14. lipnja do 14. srpnja 2024. godine u 10 Njemačkih gradova, a ukupni nagradni fond koji je odredila UEFA je 331 milijun eura.

🚨💸 UEFA EURO 2024 prize money:

• For participating: €9.25m

• Per win: €1m

• Per draw: €500,000

• Semi-finalists: €4m

• Runner-up: €5m

• Champion: €8m pic.twitter.com/1dyJt5MATY

— Madrid Zone (@theMadridZone) December 2, 2023