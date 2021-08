EVO KOLIKO KOŠTA RONALDO: Novinar ‘izbacio’ svotu, ovo zvuči nemoguće!

Cristiano Ronaldo otišao je iz Juventusa i vraća se u Manchester United, to je gotova priča, a nakon što je posao dovršen i objavljen potvrdom kluba s Old Trafforda, stigla je informacija i o financijskim detaljima.

Po podatku koji je iznio poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, United za Ronaldov povratak treba Juventusu isplatiti odštetu od 15 milijuna eura s potencijalnim dodacima od oko osam milijuna eura. Romano je dodao da je cjelokupni posao ‘težak’ 20-ak milijuna eura, koliko bi trebao dobiti torinski klub.

Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. 🔴 #MUFC

Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021