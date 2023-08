Evo koliko je Dinamo platio Jakirovića! Rijeka ga nikako nije mogla zadržati

Veliki potresi događaju se u Dinamu, koji nije mogao turbulentnije uči u novu sezonu pa je nakon ispadanja iz kvalifikacija za grupnu fazu Lige prvaka i lošim startom u prvenstvu, otkaz dobio Igor Bišćan i na njegovo mjesto ubrzo je zasjeo Sergej Jakirović.

Jakirović je bio u kombinacijama za klupu Dinama još prošle godine, ali kako je bio želja Zdravka Mamića, čelnici Dinama odabrali su na kraju Bišćana, koji je pokleknuo pred velikim teretom.

Za razliku od Dinama, Rijeka je u prvenstvu posrnula samo na Poljudu protiv Hajduka, a u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, premoćno su savladali, ipak nedorasle protivnike.

Jakirović je na Kvarneru napravio odličan posao u kratko vrijeme, izvukao je Rijeku u prošlom prvenstvu, plasirao ih u kvalifikacije za Konferencijsku ligu i napravio odabir igrača za novu sezonu i to vrlo uspješno.

SERGEJ JAKIROVIĆ IS THE NEW DINAMO MANAGER!

Dinamo have went to Rijeka and stolen their man, great manager. He’s done brilliantly at Rijeka and Gorica, let’s see if he can do it at Dinamo.#HNL #Dinamo #Rijeka pic.twitter.com/UOSVTn2FYf

— Croatian Football (@CroatiaFooty) August 21, 2023