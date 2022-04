EVO KOLIKO ABRAMOVIČ TRAŽI ZA CHELSEA: Od silnih milijardi neće vidjeti ništa

Avantura Romana Abramoviča u Chelseaju bliži se kraju, nakon što je primoran od strane engleske vlade prodati svoju najdražu igračku zbog svojih bliskih veza s Putinom.

Abramovič je napokon stavio cifru iza prodaje londonskog kluba, a ona je između 30 i 35 milijardi kuna, pošto je Roman zatražio još 4 i pol milijarde kuna više od prvotnih ponuda, kako bi više novaca išlo u humanitarne svrhe.

Kako javlja “Sky” svi od tri interesenta za klub obaviještena su o novoj cijeni za Chelsea i oni su svi spremni pristati i na taj uvjet.

Bliži se prodaja

Banka koja vodi proces prodaje, obavijestila je potencijalne kupce kako će im biti ublažena određena financijska ograničenja u zamjenu za ispunjenje zahtjeva.

Jedan insider izjavio je kako Abramovič tvrdi da će devet milijardi kuna biti donirano u humanitarne svrhe odmah poslije prodaje, dok će minimalna cijena Chelseaja biti 22 milijarde kuna.

Jedan od investitora koji sudjeluju u aukciji rekao je kako Abramovič želi da se 22 milijarde kuna donira u humanitarne svrhe, a da se još između devet i 13 milijardi kuna uloži u klub kroz investicije za stadion “Stamford bridge”, akademiju i žensku momčad, prenio je “Sputnjik”.

U svakom slučaju Abramovič uskoro ostaje bez Chelseaja, a koja god bila uplata u humanitarne svrhe bit će najviša u povijesti Velike Britanije.

BREAKING: The final three suitors for Chelsea Football Club have been handed an eleventh-hour demand to stump up £500m more to buy last season's Champions League-winners – just days before the potential anointment of a preferred bidder.https://t.co/tvgs8yvhLV





