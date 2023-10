Evo kako su prošli Hrvati u borbi za ‘Zlatnu loptu’

Najprestižnija svjetska nagrada u nogometu ‘Zlatna lopta’ u organizaciji France Fotballa, dodjeljuje se u ponedjeljak, a već se zna kako su završila naša dva predstavnika Luka Modrić i Joško Gvardiol.

Ceremonija dodjele održava se u teatru Chatelet u Parizu, a kao glavni pretendent za nagradu iskristalizirao se Leo Messi, koji je s Argentinom osvojio naslov Svjetskih prvaka 2022. godine u Katru.

Njegov glavni suparnik je Erling Haaland iz Manchester Cityja, ali po svim prognozama Leo će osvojiti svoju osmu ‘Zlatnu loptu’ u karijeri.

Dvojica Hrvata

Među nominiranima našla su se i dvojica Hrvata, Joško Gvardiol, koji je završio na 25. mjestu, dok se još uvijek čeka na kojem je mjestu završio Luka Modrić, a sigurno je kako je između Top 10 igrača ove godine.

Ranked at the 25th place for the 2023 Men’s Ballon d’Or!

Josko Gvardiol@ManCity@HNS_CFF#ballondor pic.twitter.com/kMrMKnV2W8

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023