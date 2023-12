Evo kako je Luka Modrić propustio priliku ući u povijest Real Madrida

Zadnju utakmicu skupina Lige prvaka večeras su odigrali Union Berlin i Real Madrid, a gosti iz glavnog grada Španjolske otišli su kući s pobjedom od 2:3 i tome ostvarili sve pobjede u njihovoj grupi.

Kapetan vatrenih, Luka Modrić startao je od prve minute protiv Bjeličinog Uniona, a baš je Luka imao priliku iz penala donijeti Realu vodstvo u Berlinu, ali golman domaćih pročitao je Hrvata. Penal pogledajte OVDJE.

Velika je šteta što Modrić nije uspio realizirati najstrožu kaznu u 45 minuti, jer bi u tom slučaju postao najstariji igrač Kraljevskog kluba, koji je zabio gol u Ligi prvaka, a da nesreća bude veća Union je iz sljedećeg napada poveo preko Kevina Vollanda.

❗️RECORD: Real Madrid have completed 839/884 passes against Union Berlin tonight – their most in this UCL campaign.

Pao Union

Drugo poluvrijeme u Berlinu bilo je puno zanimljivije od prvog pa smo prvo vidjeli preokret Reala u režiji Joselua, da bi Kral izjednačio na 2:2, ali je pobjedu gostima donio Ceballos.

Ovim porazom Union je ispao iz Europe, dok je Real prvi u grupi s maksimalnim brojem bodova, drugi je Napoli, dok će Braga u nokaut fazu Europa lige.

Od naših reprezentativaca Josip Juranović je odigrao do 82. minute za Union, dok je Luka Modrić odradio cijelu utakmicu i osim ne realiziranog penala, odradio je jako dobru utakmicu.

Drama u Austriji

Prava drama odigrala se u skupini D, u kojoj su u međusobnom susretu RB Salzburg i Benfica odlučivali o proljeću u Europa ligi. Gosti iz Portugala na kraju su slavili s 1:3, iako je Salzburgu bio dovoljan neriješen rezultat, klub naših Šimića i Sučića oprostio se od europskih natjecanja.

Za Benficu je nastupio Musa, koji je ušao na početku drugog dijela, a za RB Salzburg Sučić je bio strijelac jedinog pogotka, dok je Šimić ušao u 90. minuti. Gol Sučića pogledajte OVDJE.

Tako dalje u nokaut fazu Lige prvaka idu Real Sociedad i Inter, u Europa ligu će Musina Benfica, dok je RB Salzburg ispao iz Europe.

21 years old Luka Sucic’s game by numbers vs. Benfica:

1 goal

35/44 accurate passes (80%)

5 chances created (the most) 🔥

0.38 xA

60 touches

7 passes into final 3rd

8 recoveries 💪

What a cracking performance from the young Croatian! 🇭🇷#UCL #SALSLB pic.twitter.com/MTTQ6SeQW6

— Jimi (@borbely_imre) December 12, 2023