EVO KAD SPORTSKA INSPEKCIJA DOLAZI NA MAKSIMIR! Imaju ovlast za donošenje hitnih mjera, ali jedno pitanje ostaje

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dok traje bitka za vlast na Maksimiru uskoro bi trebalo doći do posjete sportske inspekcije i to već u četvrtak, doznaju Sportske novosti. Navedena inspekcija nadgleda razne stvari, a mnoge od njih su itekako sumnjive u Dinamu.

Mogu nadzirati usklađenost Statuta sa Zakonom o sportu, mogu pogledati sastav predstavničkog tijela, odnosno Skupštine, jesu li u njoj mogu biti svi oni koji jesu po klupskom Statutu i po zakonu. Bave se i nadzornim tijelima, kao što je to recimo Nadzorni odbor kluba. Ono što jest bitno u cijeloj priči jest do da inspekcija ima ovlast za donošenje hitnih mjera.

Inspekcija mora istražiti tko ima koju ulogu u klubu. Dokument bi trebao potpisati Krešimir Antolić. U ovom trenutku njegov je status skroz nedefiniran. Inspekcija hitno mora donijeti pravorijek je li on razriješen ili ne. Nadzorni odbor tvrdi da je razriješen skupštinskom odlukom, a Izvršni odbor tvrdi da nije razriješen.





Ima li Mamić ulogu?

Samim time inspekcija bi trebala istražiti imali i dalje svoje prste u klubu Zdravko Mamić. Iako on tvrdi da nema on sam sebe demantira izjavama poput one da je imao veze s odlaskom Mislava Oršića iz kluba.

Nameće se pitanje jesu li poslovi sklopljeni nakon smjene Antolića, a koje je on i dalje potpisivao, ilegalni? Dinamo je od tada napravio nekoliko velikih poslova.

Transfer Mislava Oršića, potpisivanje novog ugovora s trenerom i sportskim direktorom Čačićem, mladim igračem Jakovom Gurlicom. Sve su to pitanja i veliki poslovi na koje inspekcija mora naći odgovore.