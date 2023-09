Evo gdje gledati Vatrene protiv Latvije: Pobjeda kao imperativ

Hrvatska u petak od 20 sati i 45 minuta na Rujevici dočekuje Latviju, u utakmici koju bi izbranici Zlatka Dalića, po našim prognozama, trebali relativno lako dobiti.

Latvija nije neki nogometni liliputanac, ali brončani sa Svjetskog prvenstva u Katru, nakon neriješenog protiv Walesa, nemaju puno prostora za pogrešku.

Još ako dodamo i dugačak let do Armenije, koja ima dva boda i utakmicu više od Vatrenih, večerašnja pobjeda nameće se kao imperativ za opušteniji nastavak kvalifikacija.

Just waiting for that kick-off. ⏳#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/GNWYvOFoWY

— HNS (@HNS_CFF) September 7, 2023