EUROPSKI VELIKAN SE ZAGRIJAO ZA HRVATA: Koštao bi 190 milijuna kuna, o njemu se već pisalo

Dio hrvatskih reprezentativaca uoči početka sezone u najjačim europskim ligama ostaje aktualan na nogometnom tržištu, a u toj priči, ponovno se govori o Borni Sosi, 24-godišnjem lijevom beku Vatrenih.

Sosa je od 2018. u Stuttgartu, a poslije tri odigrane sezone u najjačem rangu natjecanja u Njemačkoj i još jedne u 2. Bundesligi, spominje se odlazak u klub s puno većim ambicijama – u redove engleskog prvaka Manchester Cityja.

Momčad koju vodi Pep Guardiola treba pojačanje na lijevom boku. U prvom planu je Španjolac Marc Cucurella, trenutno u Brightonu, no piše se i o zagrijanosti za 24-godišnjeg Hrvata s puno iskustva u Njemačkoj.

Ne bude li dovođenja španjolskog igrača, u poslu čija je realizacija u zastoju, u Engleskoj i Njemačkoj spominje se Cityjev interes za Sosu. Cijena hrvatskog reprezentativca na nogometnom tržištu, po Transfermarktu, iznosi 23 milijuna eura, ali u igri je i nešto veća odšteta koja bi pripala Stuttgartu ako dođe do posla, oko 25 milijuna eura, što u trenutnoj protuvrijednosti u kunama iznosi oko 190 milijuna.

(☀️) Borna Sosa 🇭🇷 is a backup option for Manchester City if they fail to sign Cucurella 🇪🇸 from Brighton. @SkySportDE #MCFC pic.twitter.com/YWQmNFjhe2

— RouteOneFootball (@Route1futbol) July 26, 2022