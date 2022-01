EUROPSKI PRVAK ŽELI VATRENOG: U igri i još jedan veliki klub, a sve čeka teška prepreka…

Autor: I.K.

Kako se bliži završetak zimskog prijelaznog roka, s vremenom za obavljanje transfera do kraja siječnja, i dalje dolaze informacije o potrazi vodećih europskih klubova za pojačanjima. Kako je objavio njemački Sky Sport, među zanimljivim igračima u tamošnjim klubovima je i hrvatski reprezentativac Borna Sosa, od 2018. u Stuttgartu, 24-godišnji lijevi bek koji je lani skoro prešao pod njemačku zastavu.

Pamti se priča o Sosinoj objavi da kani igrati za Njemačku, što mu je ipak propalo zbog pravila za koje se manje znalo, a nakon toga dobio je priliku u momčadi koju vodi Zlatko Dalić. Sada je, pak, aktualna njegova klupska priča, s informacijom Sky Sporta da su za njegovo dovođenje zainteresirani Chelsea i milanski Inter.

Obje momčadi bi značile korak unaprijed u karijeri 24-godišnjeg Hrvata s obzirom na to da se u slučaju Chelseaja radi o aktualnom europskom prvaku, dok je Inter branitelj naslova u Italiji i stoji dobro u potrazi za novom titulom. Milanski klub vodi u Serie A s pet bodova prednosti pred drugoplasiranim gradskim rivalom Milanom.

Htio ga i drugi engleski klub

Kako donosi njemački Sky Sport, interes za Sosino dovođenje ranije je iskazala i Aston Villa, koja je, uz Chelsea, bila drugi engleski klub u ovoj priči. No, ponuda nije bila dovoljno izdašna za ono što je Stuttgart tražio. Spominje se odštetni iznos od oko 30 milijuna eura, a njemački klub može ostati čvrst s obzirom na to da ugovor hrvatskog reprezentativca traje do ljeta 2025.

Dođe li u Chelsea, Sosa bi ondje bio u istoj momčadi s Mateom Kovačićem, a transfer u Inter doveo bi ga u društvo u kojem su trenutno Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Kako je u Chelseaju aktualna potraga za igračem na lijevoj strani terena jer engleski reprezentativac Ben Chilwell pauzira zbog teške ozljede koljena, Perišić se također spominjao kao moguće pojačanje londonskih Plavih, a ta priča čeka rasplet.

Stuttgart je čvrst

Stuttgart je za sada čvrst u borbi za zadržavanje Sose. Odšteta od oko 30 milijuna eura je visoka prepreka, a hrvatski reprezentativac ostaje bitan njemačkom klubu u borbi za ostanak u 1. Bundesligi u nastavku sezone.

Poslije 20 ovosezonskih kola, Stuttgart je pretposljednji na bundesligaškoj ljestvici. Sosina momčad ima tri boda zaostatka za Arminijom Bielefeld i Wolfsburgom koji su malo iznad crte u borbi za zadržavanje u prvoligaškom društvu.