Europski protivnik Dinama u problemima, otkriven je težak sukob u svlačionici

Autor: Dnevno GIŠ

Dinamo će u nokaut fazi Konferencijske lige na noge španjolskom Betisu, a prva utakmica u Sevilli je na rasporedu 15. veljače od 21 sat, dok je uzvrat u Zagrebu 22. veljače od 18 sati i 45 minuta.

Betis uživa u krizi gradskog rivala Seville, u čijoj su sjeni živjeli zadnjih desetak godina pa su tako daleko ispred njih u prvenstvu, a i plasirali su se i u proljetni dio europskog natjecanja, dok je Sevilla ispala u potpunosti iz Euro kupova.

No idila ponekada ima i svoju drugu stranu pa je tako portal muchodeporte.com objavio je kako su se trener Manuel Pellegrini i Andres Guardado posvađali nakon što je Čileanac zamijenio Meksikanca u na poluvremenu ligaškog ogleda protiv Girone.

Na ledu









Guardado je bio toliko ljut da je napustio stadion i prije završetka utakmice, da bi mu Pellegrini na idućem treningu zbog toga održao bukvicu te su se teško sukobili pred ostatkom momčadi, navodi portal

Nakon navodne svađe, Pellegrini je stavio Guardada na led i nije igrao prošli tjedan protiv Celte, kao ni u utakmici Kupa Kralja protiv Alavésa, a onda se o sukobu oglasio i meksički reprezentativac:

“Trener i ja smo kao bračni par, volimo se puno i svađamo se. To ne mora nikoga plašiti, ne vidim skandal u svađi. Ne volim da ‘cure’ takve stvari koje su interne prirode, ali da, dogodilo se, posvađali smo se, bila je to jaka rasprava, ali nije prvi put da se to dogodilo”, ispričao je Guardado za Radio Sevillu i dodao kako je odnos s Pelegrinijem izglađen i da obojica žele najbolje za Betis.









Sada ostaje za vidjeti je li istog mišljenja i Pelegrini, a prva prilika za to je u subotu, kada u 20. kolu Betis na domaćem terenu dočekuje Granadu.