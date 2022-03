EUROPA I SVIJET SU POBJEGLI, HRVATSKA SE MUČI: Nogometno novo vrijeme je tu, ovaj problem treba riješiti…

Autor: I.L.

Bilo je to prije malo više od dvije godine. Kada Europa nije znala za koronu. HNL-om je vladao Dinamo predvođen Nenadom Bjelicom. 31.1.2020. u Zaprešiću u 20. kolu prve HNL susreli su se Inter i Istra. Bila bi to sasvim obična utakmica između, u tom trenutku, dvije najslabije ekipe u ligi. Slavio je Inter s 2:0, a susret je ušao u povijest hrvatskog nogometa kao prva utakmica u kojoj je korišten VAR.

“Hvala još jednom svima koji su sudjelovali u uvođenju VAR-a, kao i klubovima, trenerima, igračima i medijima na suradnji i podršci. VAR je važan novi korak naprijed hrvatskog nogometa i ne sumnjam da će puno učiniti za jačanje povjerenja u hrvatske suce i suđenje”, govorio je Ante Kulušić, predsjednik sudačke komisije koji je smijenjen godinu dana kasnije.

Dolazak VAR-a u hrvatski nogomet unio je dodatne prepirke, svađe i dvojbe jer kao da ih nije bilo dovoljno. Među prvima protiv VAR-a bio je Nenad Bjelica. Sjetiti će se mnogi kada je Dinamo odgrao sa Šahtarom 3:3 u studenom 2019. kada je njemački sudac Brych dosudio jedanaesterac na Pyatovu ignoriravši prethodni faul na Theophileu. Bjelica je nakon susreta bio poprilično uzrujan te je u HRT-ovom studio izvrijeđao VAR i nazvao ga običnim s***em. VAR to nije, iako je u Hrvatskoj često znao biti.

VAR može biti koristan, ali na njemu se mora raditi

“Svi smo očekivali jedno mirnije kolo, a što više gledam VAR, sve mi je manje smiješno. Dolazi 12 vrlo važnih kola, svakako je prioritet ispravna odluka suca. VAR protokol dopušta da se dugo pregledava, samo da odluka bude ispravna, a kada govorimo o duljini trajanja analiza na našim travnjacima. Ipak, možemo i prije utvrditi ispravnost ili neispravnost odluka”, komentirao je nedavno Mario Strahonja, bivši dugogodišnji poznati hrvatski nogometni sudac, danas ekspert za suđenje na HTV-u.

Dojam je kao da su suci u Hrvatskoj previše počeli razmišljati VAR-om, a ne svojom glavom. VAR tehnologija je tu da pomogne sucima u dvojebnim situacijma. Suci kao da krivo biraju situacije za provjere ili su presigurni u dvojbenim situacijama (igranje rukom na utakmici Lokomotive i Hajduka, nepregledavanje snimke kod udarca Miereza na susretu Dragovoljca i Osijeka).

Bruno Marić je u podcastu Tribina.hr govorio kako bi bilo bolje da postoji jedinstvena VAR soba za sve utakmice. Rekao je da HNS radi na školovanju tehničara za VAR. Upravo su tehnika i “povlačenje crta” bili veliki problem ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi. O tome je također pričao Bjelica:

“Nemam zamjerke za suđenje, ali VAR je običan cirkus. To mislim još iz vremena kad sam bio u Poljskoj. Ta povlačenja linija. To rade kako nekome odgovara. Te crte nitko živ ne razumije i nitko ne razumije što rade. Te se crte povlače onako kako nekome odgovara. Ti su ljudi fenomeni, vide nešto što nitko živ ne vidi. VAR je uveo prostor za manipulaciju nogometa. Sudac pogriješi, bože moj, ali ovo. VAR ispravlja samo očite greške suca. Ovo nije bila očita pogreška. To je običan nonsens”.

Koliko VAR može biti koristan i dobro upotrebljiv, vidjeli smo za vrijeme prošlogodišnjeg Eura. Suci su vrlo brzo pregledavali i donosili odluke te nije bilo repova. Osim naravno, polufinala Engleska – Danska i penala u korist Engleza koji su mnogi ocijenili kao sramotan.

VAR u Hrvatskoj još je daleko od te razine i dalje se previše gleda, čeka i odlučuje o nekim nebitnim stvarima. Linije i dalje nikom nisu jasne, kao ni igranje rukom, ali jedno je sigurno. U nikad napetijem prvenstvu treba nam nikad bolje suđenje. S VAR-om smo korak bliže tome ako se pravilno koristi.

Nadajmo se kako ćemo pričati o prvaku kao najboljem u ligi, a ne kao prvaku koji je naslov uzeo zbog dva centimetra povučene crte u VAR sobi.