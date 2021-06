EURO JE ZA VATRENE TEK ZAVRŠIO, A VEĆ IMAMO JEDAN ODLAZAK: Lider u svlačionici oprašta se od reprezentacije

Europsko prvenstvo za Vatrene je nažalost završilo, a sada kreće slaganje i preslagivanje momčadi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Katru. Kao i prije tri godine, očekuje se pomlađivanje momčadi, ali i nekoliko opraštanja od reprezentacije.

Završetkom za Hrvatsku povijesnog Svjetskog prvenstva 2018. godine, od Vatrenih su se oprostili Subašić, Ćorluka i Mandžukić, dok je to ubrzo napravio i Rakitić. Redom su to bili stožerni igrači i vođe na terenu te van njega.

No, nekako je realno za očekivati kako bi prava smjena generacije mogla nastupiti tek nakon SP-a, barem se tako nadamo.

Naravno, ključno pitanje za Hrvatsku je ostanak kapetana i vođe Luke Modrića. Za koji mjesec Luka će napuniti 36 godina te mu ugovor s Realom ističe po kraju sljedeće sezone. SP u Katru igrat će se preko zime te je za očekivati da će Luka ostati Vatreni i do sljedeće sezone, no ta odluka je na njemu.

Jedini koji bi se od reprezentacije mogao oprostiti je Milan Badelj. 32 – godišnji veznjak za Hrvatsku nastupa od 2010. godine te je skupio 55 nastupa uz dva pogotka. On je i sam najvio uoči Eura kako bi ovo moglo biti posljednje veliko natjecanja za njega te kako je spreman otvoriti put nekim novim, mlađim dečkima. (Majer, Moro)

Croatian player Milan Badelj gave his entire kit to the Croatian fans in Copenhagen after their loss to Spain. I don’t think he even got into the game. pic.twitter.com/IZBUTgPgCQ

— Mig Greengard (@chessninja) June 28, 2021