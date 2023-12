Erdogan ugasio nogomet u Turskoj: Prebijanje suca izazvalo je najradikalniji potez

Užasne su scene viđene u ponedjeljak navečer u Turskoj, a Turski nogometni savez donio je odluku o obustavi nogometa na neodređeno na svim razinama nakon fizičkog napada na suca utakmice Ankaragucu – Rizespor. Spomenuta je utakmica završila rezultatom 1:1, nakon čega je uslijedio pravi kaos, a u prvom se planu našao Faruk Koca, predsjednik Ankaragucua.

On je, naime, šakom udario suca Halila Umuta Melera u lice uslijed čega je ovaj pao na travnjak, a potom je 37-godišnji arbitar primio još nekoliko udaraca od navijača koji su ga krenuli cipelariti. Sudac Umut Meler odmah je dobio podljev ispod oka, a o cijeloj se situaciji oglasio i turski predsjednik.

“Sudac je uz pomoć policije uspio ući u svlačionicu, a ovaj podli napad nije izvršen samo protiv njega. Ovo je nehumani napad na sve aktere turskog nogometa. Svi ovi koji su sudjelovali u napadu bit će najstrože kažnjeni. Odlukom Upravnog odbora Turskog nogometnog saveza sve su utakmice u svim ligama odgođene na neodređeno”, poručili su iz Turskog nogometnog saveza.

🇹🇷 | Turkish football… Ankaragücü president Faruk Koca punched the referee after his sides 1-1 draw with Çaykur Rizespor this evening🤯 pic.twitter.com/aXnRapyekx

— The Euro Guys (@TheEuroGuys) December 11, 2023