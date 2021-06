ENGLEZIMA PROTIV HRVATSKE TREBA I POMOĆ S NEBESA: Pogledajte kako je stigla pomoć izborniku Southgateu

Manje od 24 sata dijeli nas od prve utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu. Dok se Hrvatska priprema u Rovinju, Englezi se spremaju za Vatrene, a pomoć im stiće ‘s nebesa.’

Naravno, nije riječ o Božjoj pomoći, već o avionu koji je nosio zanimljivu poruku.

Naime, avion je letio iznad trening kampa Engleske s transparentom na kojem piše: ‘Većina hrvatskih golova pada s lijeve strane!’

Stvarno na sve načine pokušavaju pobijediti Hrvatsku, a ovo je jedan od najzanimljivijih pokušaja pomoći.

As @England make their final preparations there’s a plane circulating the training pitch here at St George’s Park with some invaluable advice for Gareth Southgate and his team before tomorrow’s #Euro2020 opener against Croatia! @5liveSport #ThreeLions #BewareTheLeftSide 👀 pic.twitter.com/kwGFuQdpgH

— Emma Saunders (@emma_saund) June 12, 2021