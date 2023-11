Englezi zamolili Bosanca, Hrvata i Srbina pomoć, oko čega se lome koplja

Englezi su svojevremeno vladali s više od pola svijeta, ali se nikada zapravo nisu potrudili upoznati kulture koje su podjarmili, već su se ponašali kao pravi kolonizatori, kojima treba sve objašnjavati.

Tijekom stoljeća njihov stav se zapravo nije puno promijenio pa je engleskim novinarima i naravno običnim građanima jako teško izgovarati imena i prezimena raznih igrača, koji ne dolaze iz engleskog govornog područja.

Kako se može zamisliti, među najtežim izgovorima imena su im ona s područja južnoslavenskih jezika pa su tako iz Premiershipa zamolili igrače iz BiH, Hrvatske i Srbije da pravilno izgovore svoje ime i prezime, uz engleski fonetski titl.

Valjda su uhvatili

Od igrača koji jesu, ili vuku korijene s ovi područja iz Premiershipa uključili su Anela Ahmedhodžića, Joška Gvardiola i Sašu Kalajdžića, koji su trebali izgovoriti imena kako bi olakšali život Englezima

How many names have you been saying wrong? 🤨 pic.twitter.com/z6sb9uqEVf

— Premier League (@premierleague) November 22, 2023