ENGLEZI SELE LEGENDU VATRENIH: Odluka pada uskoro, ovo je zabrinulo rivale

Poslije završetka sezone u dresu Intera, Ivan Perišić uskoro bi trebao donijeti odluku o klubu u kojem će biti iduće sezone, a kako tvrde u Engleskoj, to više neće biti milanski velikan.

Independent piše da je 33-godišnji hrvatski reprezentativac na pragu Tottenhama, koji bi, ako stigne potvrda, time pobijedio u utrci u kojoj su vodeći rivali Inter i Chelsea. Odluka se očekuje u ponedjeljak, piše engleski list.

Dođe li do odlaska u londonski klub, Perišić bi se ondje pridružio Antoniju Conteu, svojem bivšem treneru u Interu, s kojim je lani slavio naslov prvaka. Conte je po završetku prošle sezone napustio milanski klub, a u Tottenhamu je od studenog.

Za sada, Perišić nije došao do dogovora o nastavku suradnje s Interom, s kojim mu ugovor istječe ovog ljeta. U igru su ušle i druge opcije, s dvije londonske u prvom planu, a ako je vjerovati Independentu, prevagu odnosi Tottenham.

Perisic close to deal with Spurs – set to give decision on Monday.

Specifically namechecked by Conte today in his meeting, as the Italian is set to stayhttps://t.co/mKRi761YoA

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) May 27, 2022