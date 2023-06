Englezi sele Gvardiola, čeka i Dinamo: ‘On želi otići, veliki ‘poguranac’ za Guardiolu’

Autor: Ivor Krapac

U izglednom odlasku u novu sredinu, traje utrka za dovođenje Marcela Brozovića u kojoj je u prvom planu saudijski Al Nassr, ali ne predaje se ni Barcelona, o čemu smo pisali. Brozović je u fokusu, ali nije jedini hrvatski reprezentativac s kojim je tako, s obzirom na to da su u tijeku napori Manchester Cityja koji ovog ljeta želi dovesti Joška Gvardiola.

Gvardiol bi se, tako, u momčadi Pepa Guardiole pridružio reprezentativnom suigraču Mateu Kovačiću, no za City će tu još biti dosta posla s obzirom na to da prepreku predstavlja odšteta koju za puštanje 21-godišnjeg stopera Vatrenih traži RB Leipzig.

Kako tvrdi britanski The Sun, kod hrvatskog stopera nema dvojbi. The Sun piše da Gvardiol želi nastaviti karijeru u Guardiolinoj momčadi, no za sada, još nema pomaka koji je potreban da se posao završi. Gvardiol je u RB Leipzigu pod ugovorom do ljeta 2027., a njemački klub traži svoje.





Spominje se i iznos

“Pep Guardiola je u nedjelju navečer dobio veliki ‘poguranac’ dok traje borba za dovođenje hrvatskog reprezentativnog stopera”, piše The Sun, misleći na Gvardiolovu želju da dođe u Manchester City.

No, tu je i visoka prepreka koju postavlja njemački klub.

Josko Gvardiol tells Leipzig he wants to join Man City.. but Treble winners will have to equal transfer world record | @CharlieWyetthttps://t.co/2pDaIrYP6j — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 25, 2023

Kako piše The Sun, Manchester City bi za Gvardiolovo dovođenje trebao platiti odštetu u iznosu od oko 91 milijun eura, a s dodatnim bonusima, iznos bi narastao na 99,3 milijuna eura.









Puno novca je u igri za RB Leipzig, a čeka i Dinamo. Zagrebačkim Plavima pripada 20 posto od zarade od novog Gvardiolovog transfera, kako je bilo dogovoreno dok je odlazio u njemački klub preklani u ljeto, tada s odštetom od 18,8 milijuna eura.

Bude li prodaje za 91 milijun eura, Dinamo bi dobio oko 14,4 milijuna eura od RB Leipziga.