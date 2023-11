Englezi se sjetili Nike Kranjčara: ‘Toliko je dobar da je pljeskao sam sebi’

Za malo kojeg hrvatskog igrača može se reći da je, uličnim rječnikom rečeno, “španer”. Baš to je bio Niko Kranjčar. Njegov nogomet često je bio kao da gledate nekog sjajnog igrača na školskom igralištu.

Tu ljubav prema igri Niko je prebacio i na velike terene i ostvario veliku karijeru. Dijete Dinama, heroj Hajduka ostavio je i lijep trag u engleskom nogometu. Englezi ga se sjete i dan danas.

Prije nekoliko dana pisali smo o velikoj pobjedi Vatrenih nad Engleskom kada je Niko zabio za vodstvo Hrvatske. Sada ga su pak sjetili Englezi, ali ne zbog tog njima mrskog gola neko zbog druge majstorije.

Riječ je o njegovom golu u dresu Portsmoutha. Igrao se susret protiv Birminghama u Premiershipu 24. studenog 2007. preuzeo je izvođenje slobodnjaka s udaljenosti i pozicije odakle se ne puca ako niste baš sigurni u sebe.

16 years ago today:

Niko Kranjcar. Set piece. Shitpinger.

So good, he even applauds himself…

pic.twitter.com/b0jjf8zJ4J









— A Funny Old Game (@sid_lambert) November 24, 2023