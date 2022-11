ENGLEZI SE JAVILI, NAVIJAČI ZABRINUTI: Drastičan potez prije početka SP-a, u problemima i jaki ‘igrač’

Svjetsko prvenstvo u Katru dolazi sa svojim posebnostima, a jedna od njih odnosi se na konzumaciju alkohola do kojeg se može doći, ali je prilično skup – no, u Engleskoj se uoči prve utakmice piše o novom potezu koji brine navijače.

Kako je donio The Times, katarski dužnosnici zagovaraju potpunu zabranu prodaje piva u krugu stadiona na kojima će se igrati. To bi značilo da nema konzumacije mnogima omiljenog pića na način kako su navijači naviknuti, što bi moglo izazvati bijesne reakcije. Nekoliko sati kasnije, stigla je vijest koju donosi Sky News, približavajući da je pala odluka o kojoj se prije toga nagađalo.

Prije objave o zabrani piva u krugu stadiona, The Times je istaknuo da je takva odluka bila na pomolu jer su katarski dužnosnici jako pritisnuli Fifu da se uvede zabrana, što je veliki problem i za krovnu svjetsku nogometnu organizaciju.

Taj problem koji se odnosi na Fifu je sponzorski. Povezan je s Budweiserom, velikim pivskim proizvođačem koji je s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom u vezi kao sponzor, s ugovorom ‘teškim’ milijune.

S obzirom na to, izostanak prodaje piva za navijače u krugu stadiona pada teško, a poznati proizvođač bi zbog svojeg gubitka mogao tražiti višemilijunsku kompenzaciju. Bio bi to udarac za Fifu, a udarac je i za navijače, koji moraju tražiti drugo rješenje.

U Engleskoj se piše i o mogućnosti koja ostaje navijačima, s nabavom i pijenjem piva u navijačkim zonama izvan užeg kruga stadiona, a na samim stadionima, pilo bi se samo u ložama koje su posebno skupe.

Ulazak u jednu od tih loža stoji nešto više od 160 tisuća kuna za jednu utakmicu, u najjeftinijoj varijanti.

