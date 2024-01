Englezi se hladno oprostili od Ivana Perišića, sve stalo u dvije riječi

Dalmacija i svi navijači Hjaduka slave povratak Ivana Perišića u Hajduk, posao je bio jasan već na samom početku zimskog prijelaznog roka, ali Hajduk je čekao petak da objavi dolazak možda i najvećeg pojačanja u svojoj povijesti.

Ivan je tako nakon velike inozemne karijere, u koju se uputio još kao golobradi mladić, nakon godina iskustva po najvećim europskim klubovima, vraća tako gdje je sve počelo.

Zadnja postaja prije povratka u Split bio je londonski velikan Tottenham, koji je nakon teške ozljede Ivana i operacije, otpisao našeg reprezentativca, jer je Perišić procijenio kako je bolje poslati ga na posudbu do kraja sezone u Hajduk.

We have reached agreement with HNK Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season.

Good luck, Ivan! 👊

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2024