ENGLEZI DONIJELI ODLUKU: Bilić nastavlja utrku s Leedsom i Fulhamom

Autor: J.V.H.

Engleski “Independent” otkriva kako će se sezona prekinuta pandemijom koronavirusa do kraja odigrati u Championshipu, League One and League Two, odnosno, engleskoj drugoj, trećoj i četvrtoj ligi.

Engleski list je u posjedu pisma koje je Rick Parry, predsjednik English Football Leaguea, udruge koja okuplja spomenute lige, poslao svim klubovima u kojem ih obavještava da će se sezona odigrati do kraja, i to bez prisustva gledatelja na stadionima.

U pismu se ne navodi datum kada će se sezona nastaviti, ali se klubove obavještava kako mogu planirati da će s treninzima nastaviti 16. svibnja. Britanska vlada jučer je karantenu u zemlji produljila najmanje do 7. svibnja.

Ranije danas neimenovani izvor iz Premier Lige prenio je špekulacije po kojima bi prvenstva u Engleskoj mogla biti prekinuta: “Tema sastanka bit će financijski opstanak te kako ćemo i kada završiti sezonu te hoćemo li je uopće završiti. Nažalost, ako vlada tako naredi zbog zdravstvenih razloga, moguće je i da ova sezona bude definitivno prekinuta.”

Da se prvenstvo kojim slučajem prekinulo Bilić i WBA najviše bi najviše profitirali odlukom jer devet kola prije kraja prvenstva drže drugu poziciju sa šest bodova prednosti ispred trećeplasiranog Fulhama.