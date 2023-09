Englezi čekaju hrvatskog talenta u Londonu, ali imaju i jedan veliki problem

Autor: Ivor Krapac

Puno je velikih hrvatskih igrača koji su kroz godine igrali u klubovima u Londonu, a od zvijezda koje dolaze, očekuje se da uskoro ondje krene Luka Vušković, 16-godišnji stoper Hajduka, koji je korak do transfera u Tottenham.

O transferu čiju je realizaciju najavio Fabrizio Romano smo pisali, a bude li potvrde posla, Vušković bi uskoro mogao u sredinu u kojoj se od njega očekuje puno.

Koliko puno? Očekivanja su da ide putem kojim već prolazi Joško Gvardiol, od ovog ljeta s rekordnim transferom za jednog stopera po dolasku u Manchester City za 90 milijuna eura iz RB Leipziga.





Tottenham are reportedly close to an agreement to sign 16-year-old Hajduk Split centre-back Luka Vuskovic. ⚪⏳ pic.twitter.com/amfypMH1Ym — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 11, 2023

Velike su to cipele u koje bi Vušković trebao uskočiti, s obzirom na to da je Gvardiol ove godine već među kandidatima za Zlatnu loptu France Footballa u izboru najboljeg nogometaša na svijetu, a gledajući što je 16-godišnji stoper Hajduka do sada prošao, on je tek na početku.

U ovom slučaju, za engleski klub koji je blizu dovođenja Vuškovića ima i jedan značajni problem.

Odnosi se na registraciju novog igrača po dolasku u Englesku u Vuškovićevoj dobi, s pravilom koje trenutno vrijedi nakon Brexita, engleskog izlaska iz Europske unije. Po tom pravilu, mladi hajdukovac bi Tottenhamu mogao biti na raspolaganju nakon što proslavi 18. rođendan i postane punoljetan, u njegovu slučaju, 2025. godine.









U Hajduku u drugom planu

Pri kraju prošle sezone i rano na ovosezonskom putu, Vušković je u Hajduku završio u drugom planu nakon prošlosezonskog prvog službenog nastupa za prvu momčad u derbiju protiv Dinama u SuperSport HNL-u.

Podsjetimo, bilo je to dva dana nakon što je Vušković proslavio 16. rođendan i time stekao pravo nastupa u hrvatskom prvenstvu, Dinamo je u toj utakmici slavio s 4:0 na travnjaku Maksimira, ali bez obzira na četiri primljena gola splitskih Bijelih, mladi stoper nije bio pod teretom kritika poslije te utakmice.

Kritike su došle kasnije, a odjekivale su zbog Vuškovićeve pogreške i skrivljenog penala protiv nizozemskog AZ-a u finalu Lige prvaka mladih.









AZ je iz tog penala zabio prvi gol na utakmici na putu do visokih 5:0.

Nakon toga je Vuškovićeva minutaža pala i u momčadi Ivana Leke, spominjao se problem s ozljedom, a sada se traži novi korak u karijeri.

Kako bi u Tottenhamu riješili problem koji donosi da za prvu momčad još ne bi mogao igrati? Najvjerojatniji izlaz je ostanak u Hajduku još neko vrijeme, a možda i posudba u neki drugi klub, u situaciji u kojoj bi se tražilo rješenje da mladi stoper nastavi ‘brusiti’ svoj talent sa što više minuta na terenu.